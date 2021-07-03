 اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي حاول غسل 4 ملايين جنيه بالبحيرة - بوابة الشروق
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اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي حاول غسل 4 ملايين جنيه بالبحيرة

صورة رمزية
صورة رمزية
مصطفى عطية
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 3:37 م | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 3:37 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة) كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار والترويج للمواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

كما أنهم أسسوا الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 4 ملايين جنيه تقريباً.

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