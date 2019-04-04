حساب حبيب بعد التسجيل المسرب لوالده: في بعض الأفراد عاوزين يهدوا شيرين

علق الفنان حسام حبيب، على الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد التسجيل الصوتي المسرب لوالده والمسيئ لها، قائلًا إن هناك بعض الأفراد الراغبين في محاربة شيرين وتحطيمها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، إن هؤلاء الأفراد كانوا يعملون معها من قبل ومقربين للغاية منها، موضحًا أنه علاقتها بهم انقطعت نتيجة مشكلات في العمل.

وأضاف أن هؤلاء الأفراد يحاولون باستمرار أن يوصلوا لها أنها خسرت بعدما تركتهم على الرغم من أنهم كانوا يستغلوها، مشيرًا إلى أنه تفاجأ من تسريب تفاصيل شخصية عن حياته وعلاقته بزوجته.

وأشار إلى تجنيد صاحبة الجريدة التي نشرت المقطع الصوتي المسرب لوالده تعمل على تجنيد الشباب بحجة تدريبهم للعمل في الجريدة وتطلب منهم اقتحام خصوصية الفنانين للحصول على الأخبار، معقبًا: «هي بنفسها اعترفت من غير ما تقصد وقالت أن عندي 12 مليون فولورز يعني 12 مليون ريبورتر».

ووصف ما فعلته الجريدة التي نشرت المقطع الصوتي المسرب لوالده أنها عبارة عن «شبكة تجسس»، على حسب تعبيره، ذاكرًا أنه لا يستبعد تطبيقها هذا الفعل على شخصيات هامة وسياسيين وقضاة من خلال التجسس عليهم من خلال استقطاب أحد أفراد عائلته.

وعن لحظة اكتشافهم للأمر، ذكر أنه فوجئ ببكاء شيرين عبدالوهاب، متابعًا: «بتقولي أبوك.. أنا فكرتله لقدر الله توفى.. قالتلي لاء وحكتلي اللي حصل قأنا من الصدمة في الأول ضحكت».

وتابع: «أنا مقدرش أحاسب أبويا لكن أقدر أبعد وأتجنبه.. وعياط شيرين كان عليا بتقولي أنا مش عوزاك تشيل همي اللي إتقال عليا ميهمنيش لكن أنت اللي هممني لأن اللي إتقال من أقرب الناس ليك ودا صعب.. وقعدت تدعي يارب أرزقنا حسن التصرف وهي طمنتني بدعائها ده».

وجاء في التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع بأنه مُسرب، ونسبه لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.



