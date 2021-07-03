العراق يحيل عقدا استثماريا لشركات صينية لبناء مصفاة نفط

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، إحالة مشروع مصفاة ذي قار لتكرير النفط الخام بطاقة 100 ألف برميل يوميا إلى ائتلاف شركات استثمارية صينية.



وقال عبد الجبار، في بيان صحفي، إن وزارة النفط أحالت إلى ائتلاف الأوسط للطاقة الذي يضم شركات صينية كبيرة لبناء مصفاة في ذي قار تضم وحدات إنتاجية متكاملة بطاقة 100 ألف برميل يوميا.



وأوضح أن المصفاة سيتم بناؤها وفق أحدث المواصفات الفنية والجودة والتكنولوجيا الأوروبية المتقدمة.



وأضاف أن هذه المصفاة ستدعم قطاع التصفية في العراق، وخطط الحكومة في التنمية المستدامة لتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية لأنواع الوقود، فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.