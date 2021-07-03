تركيا تتسلم من البرازيل مبتكر لعبة إلكترونية احتال على آلاف الأشخاص

جرى القبض في البرازيل على مواطن تركي، ابتكر لعبة زراعة عبر تطبيق على الموبايل، وهو متهم بالاحتيال على عشرات الآلاف من المستخدمين وحرمانهم من استثماراتهم.

وقال نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاتاكلي، إنه من المتوقع أن يعود المواطن التركي محمد أيدين مبتكر لعبة فارم بنك (سيفتليك بنك بالتركية) التي تم غلقها في 2018، إلى تركيا في وقت لاحق من اليوم السبت.

وأضاف نائب وزير الداخلية أن أيدين الذي فر من تركيا في 2018 قبيل إصدار أنقرة مذكرة حمراء للقبض عليه بسبب الاحتيال، سلم نفسه في ساو باولو.

ولايزال من غير الواضح السبب وراء تسليمه لنفسه.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أنه سوف يتم احتجاز أيدين فور هبوطه في مطار إسطنبول.

وبحسب الأناضول، يواجه أيدين اتهامات بجمع 1.14 مليار ليرة (131 مليون دولار) من أكثر من 130 ألف مستثمر.

وتابعت الوكالة أن ما إجماليه 18 شخصا مشتبخت فيهم بينهم أيدين، يواجهون السجن لسنوات عدة حال إدانتهم.

وسمحت لعبة فارم بنك التي ابتكرها أيدين للاعبين بفتح حساب خاص بمزرعة عبر الإنترنت مجانا. وكانوا يدفعون أموالا نقدية لشراء حيوانات افتراضية وبيع منتجاتهم مثل الحليب والعسل والبيض في محلات عبر البلاد.

كان التطبيق الذي يوجد على الموبايل يكافئ مستثمريه الأوائل بعائدات للتشجيع على مشاركة أوسع. ثم انهار النظام بأكمله في النهاية تاركا المستثمرين بدون أي شيء.

وانتشرت مثل تلك البرامج الاحتيالية وسط غياب الرقابة التنظيمية على مدار السنوات القليلة الماضية في تركيا ما أدى للاحتيال على آلاف المستثمرين.

كانت المعارضة ألقت باللائمة على الحكومة للفشل في التحقيق في البرامج بشكل شامل.

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