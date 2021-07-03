توسك يعلن عودته لرئاسة أكبر حزب معارض في بولندا

أعلن الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، البولندي دونالد توسك، اليوم السبت، أنه سوف يعود لرئاسة أكبر حزب معارض في بلاده، "المنتدي المدني" الذي دفعه إلى ولايتين على رأس الحكومة وإلى أعلى مستوى من السياسة في القارة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وضع القرار توسك على مسار تصادمي مع ياروسلاف كاتشينسكي. وحول الحزب الحاكم "القانون والعدالة" الذي ينتمي له كاتشينسكي بولندا إلى دولة أوروبية مارقة داخل الاتحاد الأوروبي تعرضت بشكل متكرر لدعاوي قضائية لتقويضها المعايير الديمقراطية.

وفي ما يبدو أنه نزال أخير بين خصمين لدودين في منافسة ترجع إلى نحو عقدين، يمكن أن تحدد المواجهة ما إذا كانت أكبر دولة شرقية بالاتحاد الأوروبي سوف تعود إلى تبني المسار السائد بالتكتل أم ستواصل اتباع نهج رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في السير باتجاه السلطوية.

وقال توسك في مؤتمر حزبي في وارسو اليوم السبت: "أنا عائد 100%. أنا عائد لإنهاء هذا الكابوس" و"سوف أعيد الثقة في الفوز".

وتأتي عودة توسك إلى السياسة البولندية فيما يبدو أن قبضة حزب القانون والعدالة على السلطة اصبحت ضعيفة، حيث تجتاح الائتلاف الحاكم الصراعات والانشقاقات التي تسببت في تأكل أغلبيته البرلمانية الضئيلة. ويرأس توسك حاليا حزب الشعب الأوروبي في بروكسل.

ويتعين على السياسي المخضرم، 64 عاما، أن يفوز بتأييد الجمهور العام والحلفاء المحتملين وهو الأمر الذي قد يكون أمرا صعبا، حيث إن الكثير من البولنديين يتذكرون مغادرته للتوجه للساحة الأوروبية عقب سنوات من الإصلاحات الفاترة وقرار غير شعبي برفع سن التقاعد وفضيحة تنصت على بعض السياسيين البارزين من حزبه.