جوهر: ضد إن كل واحد معاه قرشين يعمل قناة على مواقع التواصل.. إيه الإسفاف اللي بقينا فيه ده؟

قالت الإعلامية إيناس جوهر، إن البساطة والعمق في العمل المقدم سر نجاحها في تقديم البرامج الإذاعية، مشيرة إلى أن الإذاعة أصعب من التليفزيون؛ لأن الأخير يعتمد على التعبير بملامح الوجه وحركة الجسد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالأصول»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، أن «المذيع غير المتمكن من السيطرة على نبرات صوته كما يراه المستمع لن يحقق شيئًا»، رافضة المقارنة ما بين الإذاعة المصرية سابقًا وحاليًا.

وأشارت إلى أن الأمر بمثابة «خطوط حمراء لا تحب الحديث فيها»، متابعة: «الآن لا يوجد تدريب أو رعاية للمذيعين، يأتون من الدار إلى النار وهو ما يجعل هناك فروق في الأجيال».

وأرجعت المذيعة القديرة قوة البرامج الصباحية المقدمة سابقًا إلى ثقافة المذيعين، قائلة إنها ضد فكرة الإعداد إلا إذا كان البرنامج له إطار معين يكتب في حدوده كالتسالي.

وذكرت أن الفترات المفتوحة التي تعتمد على التواصل مع المستمع يجب أن تقدم بدون إعداد وتعتمد على الحوار وليد اللحظة، منوهة إلى أن معظم القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي تستغل تلك المنصات بشكل خاطئ.

وأكدت أنها ضد أن يكون الجسد أو التصرف مشاعًا أمام الكل، معلقة: «ضد إن كل واحد معاه قرشين ولا بيعرف يقول نكتتين أو يرقص رقصتين يطلع يعمل قناة على مواقع التواصل، أحتقر هذا الأمر بشدة.. إيه الكلام الفارغ ده والإسفاف اللي بقينا فيه ده؟».

ولفتت إلى تأييدها لتجربة الكاميرات داخل أستوديوهات الإذاعة كأمر يؤدي إلى نوع من التعايش مع المستمع ويمنح دفعة للمذيعين نحو الإبداع بشكل أكبر، مؤكدة أنها تجربة ناجحة لأن العديد حُرم من الظهور أمام شاشة التليفزيون.