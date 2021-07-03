وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4 ملايين طن

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن، وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021، وذلك بزيادة قدرها حوالي 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال وزير الزراعة، في بيان، إن الصادرات بلغت 4 ملايين و17 ألفا و902 طن من المنتجات الزراعية.. لافتا إلى أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، العنب، والخوخ والبطيخ.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و722 ألفا و115 طنا، بالإضافة إلى تصدير 619 ألفا و7627 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 405 آلاف و287 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع بإجمالي 151 ألفا و471 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس بإجمالي 111 ألفا و481 طنا، بينما احتلت صادرات البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و968 طنا.

وأشار القصير إلى أن صادرات مصر من الفاصوليا احتلت المركز السابع بإجمالي كمية 19 ألفا و568 طنا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 16 ألفا و429 طنا، فيما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 آلاف و185 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 آلاف و935 طنا، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 7 آلاف و310 أطنان، بينما حصل الرمان على المركز الثالث عشر بإجمالي 6 آلاف و538 طنا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر بإجمالي 5 آلاف و186 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 768 طنا.