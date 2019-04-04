روى سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، تفاصيل غلق جناح أحد الناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بسبب تزوير 50 ألف نسخة من الكتب لتاجر بسور الأزبكية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» على شاشة «النهار»، مساء الجمعة، إن عددًا كبيرًا من تجار سور الأزبكية شاركوا في فعاليات المعرض في صالة 4، لافتًا إلى أنه تبين من خلال مراجعة البيانات أن أحد التجار عليه قضية تزوير لـ34 دار نشر في مصر والوطن العربي.

وأضاف أن هذه القضية مقامة منذ ثلاثة أشهر ضد التاجر الذي كان حاضرًا في جناح سور الأزبكية، فتم تشكيل لجنة من قِبل هيئة المصنفات وإدارة المعرض واتحاد الناشرين، لفحص الأمر، وقد تبيّن أن هناك الكثير من المخلفات.

وأشار إلى أن الجناح الذي تواجد به التاجر لم يُسجل به اسمه، وأنه بمواجهته بالقضية اعترف بها، مؤكدًا أنه أبلغه بأن المزور ليس له مكان في معرض الكتاب، وأنه يدعم التجار الشرفاء الذين يرغبون في العمل بنزاهة.

ونوّه بأن عدد النسخ تجاوزت الـ50 ألف نسخة، وأن هذا التاجر زوّر كافة كتب طه حسين، معقّبًا: «لا إله إلا الله.. إحنا في ظروف قاتلة والناشر يدوب بيمشي بالعافية، ويتمنى إن ربنا يكرمه في الظروف دي».

وأوضح أنه تقرر غلق الجناح بشكل كامل بعد تحرير المحضر اللازم، مؤكدًا أن هذا الجناح يستحقه شخص آخر شريف - وفق تعبيره، لافتًا إلى أنه لم يكن ممكنا مصادرة الكتب لا سيّما أنها أغلبها كتب أجنبية ومن طبعات قديمة.

وكانت إدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب، قد أكدت في بيان لها بشأن الواقعة، شرطة المصنفات الفنية أبلغت عن وجود بائع بأحد مكتبات سور الأزبكية متهم فى قضية متداولة حاليا بتزوير 50 ألف نسخة كتاب، وذلك أمس الخميس أول أيام فتح أبواب المعرض للجمهور.

وعلى الفور، شكلت إدارة المعرض لجنة، واتضح من خلال التحقيق أن الجناح ليس باسمه ولكنه يتبع مكتبة أخرى، وتم التأكد أنها لا تضم أى نسخ لكتب مزورة وأن الشخص المكلف بعملية البيع فى الجناح الخاص بهذه المكتبة هو صاحب قضية التزوير