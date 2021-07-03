 عودة أيمن أشرف وغياب بانون عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة - بوابة الشروق
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عودة أيمن أشرف وغياب بانون عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

عمرو فهمي
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 7:08 م | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 7:11 م

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أعلن قائمة فريقه استعدادًا لمباراة سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، هم:

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وايمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق.

الوسط: محمود كهربا وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف.


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