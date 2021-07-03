 فرنسا تستأنف تعاونها مع مالي لمكافحة الجماعات الإرهابية - بوابة الشروق
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فرنسا تستأنف تعاونها مع مالي لمكافحة الجماعات الإرهابية

صورة رمزية
صورة رمزية
باريس - د ب أ
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 1:09 م | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 1:09 م

استأنفت فرنسا تعاونها العسكري مع مالي، التي تعاني من أزمة، وتقع غرب إفريقيا، بعد توقف استمر لمدة شهر.

وأعلنت وزارة الدفاع في باريس في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أن باريس مازالت ملتزمة بمكافحة الإرهاب في المنطقة بأسرها.

وكانت فرنسا قد أوقفت بشكل مؤقت عملياتها العسكرية المشتركة مع مالي في مطلع يونيو الماضي، مطالبة بضمانات لانتقال سياسي بعد الانقلاب الأخير هناك. وأوضحت الوزارة أن هذه التأكيدات سارية.

وتريد فرنسا أن تقلص بشكل كبير عدد أفراد جنودها، المنتشرين في القتال ضد جماعات إرهابية إسلامية في منطقة الساحل الواسعة.

وتعهدت بعض الجماعات الإرهابية بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أو تنظيم "القاعدة".

وتحشد القوة الاستعمارية السابقة 5100 جندي في المهمة الحالية، التي يطلق عليها اسم "برخان"

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