مقتل شاب وإصابة رجل بجروح خطيرة في إطلاق نار بالدنمارك

لقى شاب في الـ22 من العمر حتفه جراء إطلاق النار عليه في ضاحية كريستيانيا في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، خلال ليلة أمس الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء ريتزاو وهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية (د ي آر) في الدنمارك، اليوم السبت نقلا عن الشرطة، أن رجلا، 31 عاما، تعرض لطلق ناري أيضا وأصيب بشدة.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان المهاجم اختار ضحاياه عمدا أم تصرف بعشوائية. ولا يوجد معلومات أيضا عن خلفية الهجوم.

وبحسب وسائل إعلامية، أعرب سكان الضاحية عن فزعهم ويريدون عقد اجتماع أزمة.

يشار إلى أن فريتاون كريستيانيا، التي تعرف أيضا باسم "البلدة الحرة"، هي ضاحية في كوبنهاجن ومشهورة ببيعها العلني للمخدرات من بين أشياء أخرى.