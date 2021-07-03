ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في ميامي ديد إلى 22 والعمدة توقع أمر إزالة

ذكرت دانييلا ليفين كافا، عمدة ميامي ديد، أنه جرى انتشال أربعة ضحايا آخرين من تحت أنقاض العقار الذي انهار الشهر الماضي في سيرفسايد بولاية فلوريدا الأمريكية ليرتفع إجمالي حصيلة القتلى إلى 22 ضحية، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث وسط تهديدات بتحرك الأنقاض تحت أقدامهم وسقوط الحطام فوق رؤوسهم وتنبؤات جوية بحدوث إعصار .

جرى انتشال الضحايا الأربعة ليلة الخميس/الجمعة.

وقالت العمدة أيضا في وقت متأخر من أمس إنها وقعت على إزالة الأجزاء التي لا تزال قائمة من مبنى تشامبلين تاورز ساوث.

وكانت أجزاء كبيرة من العقار قد انهارت في 24 يونيو الماضي. وأظهرت كاميرات المراقبة الجزء الأوسط من البناء وهو ينهار والجزء الشرقي من البناء المؤلف من 12 طابقا و55 شقة، وهو يتداعى في نحو 11 ثانية. ولايزال هناك جزء سليم بالعقار.

وأضافت العمدة أنه من غير المحتمل أن تحدث عملية الهدم حتى نهاية تموز/يوليو حيث أن المهندسين يعملون على وضع الخطط والحصول على الموافقات.