أفغانستان: لصوص يقتحمون قاعدة باجرام الجوية بعد انسحاب القوات الأمريكية

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اقتحم لصوص مطار باجرام وسط إقليم باروان شمال أفغانستان بعد ساعات من مغادرة القوات الأمريكية أكبر قاعدة عسكرية لها في أفغانستان.

وألقى المدير الإداري لمنطقة باجرام درويش رؤوفي باللوم على القوات الأمريكية في مغادرة القاعدة بدون تنسيق مسبق مع قوات الأمن الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن تصريحات صحفية لـ "رؤوفي" قوله إن بوابات المطار غير مؤمنة، مما ساعد اللصوص على اقتحام القاعدة قبل أن يتولى أفراد الأمن المحليون مسؤولية المطار.

وعلق المسؤول قائلا: "للأسف غادر الأمريكيون بدون أي تنسيق مع مسؤولي مقاطعة باجرام أو مكتب الحاكم".

وأضاف أن السلطات تمكنت من إيقاف اللصوص واعتقال بعضهم بينما فر الباقون من القاعدة.

وقبل اعتقالهم، نهب اللصوص عدة مبان. ومع ذلك، أوضح المسؤول أنه: "في الوقت الحالي، تسيطر قوات الأمن الأفغانية داخل القاعدة وخارجها".