وزيرة الصحة: وفرنا علاج لحالات الضمور العضلي المسجلة حتى الآن في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي شعارها إنساني في الأساس، خاصة وأن أعداد المصابين به في مصر قليل، إلا أنه يسبب الوفاة عند الوصول لعمر معين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن علاج ضمر العضلات الشوكي كان من الصعب توفيره؛ نظرًا لارتفاع تكلفته التي تصل من 30 إلى 40 مليون جنيه سنويًا، مؤكدة أنه تم توفير علاج الحالات المسجلة حتى الآن في مصر.

وأشارت إلى إعداد آلية مستدامة لتغطية احتياجات أي حالات جديدة للعلاج، مشيرة إلى توجيه الرئيس بضرورة إيجاد حل بعد حالة رشيد التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

ولفتت إلى عقد مفاوضات عديدة مع الشركة السويسرية المصنعة للعلاج وتم توقيع الاتفاقية معها خلال الـ 10 أيام الماضية، مؤكدة أن ذلك يعتبر خطوة في غاية الأهمية لأنه لأول مرة تتعاقد دولة على توفير علاج لهذا المرض.

وتوجهت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه ومتابعته لتفاصيل التعاقد وكذلك على حرصه الإنساني على توفير علاج لهذه الحالات، مضيفة أنه العلاج سيكون من خلال 3 مراكز وهم معهد ناصر ومستشفى الجلاء التابعة للقوات المسجلة والمستشفى الجامعي بطب عين شمس.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة قومية لعلاج ضمور العضلات والأمراض الوراثية، ذاكرة أن كل الحالات تحت عمر العامين التي ينطبق عليها شروط العلاج ستحصل على الدواء.

وذكرت أنه تم اختيار 10 حالات من 32 حالة انطبق عليها الشروط في فئة العمر الأقل من عامين، وسيتم علاجهم خلال ايام بسيطة، مستطردة أن الحالات الأكبر من عامين ستحصل على دواء آخر لكن سيكون مدى الحياة.