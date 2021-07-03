 السيسي يستمع إلى موجز عن الأنشطة القتالية المخطط تنفيذها بالمناورة قادر 2021 - بوابة الشروق
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السيسي يستمع إلى موجز عن الأنشطة القتالية المخطط تنفيذها بالمناورة قادر 2021

هديل هلال
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 1:46 م | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 1:46 م

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى موجز عن الأنشطة القتالية المخطط تنفيذها بالمناورة الاستراتيجية «قادر 2021»، وذلك ضمن فعاليات افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية.

 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وذلك بحضور ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ورئيس مجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

 

«قاعدة ٣ يوليو» هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

 

كما تمثل القاعدة إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أية تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

 


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