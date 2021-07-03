مخابرات الجيش تضبط أسلحة وذخائر في بريتال شرق لبنان خلال عملية دهم

ضبطت مخابرات الجيش اللبناني كمية من الأسلحة والذخائر في بلدة بريتال شرقي لبنان اليوم السبت خلال عملية دهم منازل أشخاص شاركوا في مشاجرة وقعت الأسبوع الماضي في إحدى محطات المحروقات في المنطقة تخلله إطلاق نار.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت إنه "بتاريخ 3 / 7 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال – البقاع، منازل أشخاص شاركوا بإشكال وقع في 29 / 6 / 2021 على خلفية تعبئة محروقات داخل إحدى محطّات المنطقة، وتخلّله إطلاق نار من أسلحة مختلفة ".

وأضاف البيان أن الدورية ضبطت "كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائر متنوّعة، وعملات مزوّرة من فئة المئة دولار، إضافةً إلى كمية من الكوكايين وحبوب الكبتاغون".

وسُلّمت المضبوطات، بحسب البيان" وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في الإشكال".

يذكر أن محطات الوقود في لبنان تشهد منذ أسابيع اصطفاف المواطنين بسياراتهم في طوابير أمامها لتلبية حاجاتهم بسبب انخفاض مخزونها، كما تشهد إشكالات يتخللها إطلاق نار أحيانا.