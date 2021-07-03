 بالصور.. هشام عطوة يتفقد مواقع تابعة لقصور الثقافة بالإسكندرية - بوابة الشروق
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بالصور.. هشام عطوة يتفقد مواقع تابعة لقصور الثقافة بالإسكندرية


نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 8:50 م | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 8:50 م

تفقد المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من المواقع الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار توجيهات إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بضرورة متابعة المواقع الثقافية بقطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية.

ورافق عطوة، خلال جولته، أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، حيث شملت الزيارة قصر ثقافة مصطفى كامل تفقد خلالها مسرح ومرسم القصر، بالإضافة لتفقد مكتبة الكبار والأطفال ونادي تكنولوجيا المعلومات، كما شملت الزيارة تفقد بيت ثقافة 26 يوليو وبيت ثقافة رشدي.

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