ماليزيا: تسجيل 6658 إصابة جديدة بكورونا و107 حالات وفاة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت ماليزيا 6658 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 772 ألفا و607 حالات، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم السبت.

وفي تغريدة صدرت عن وزارة الصحة اليوم، ذكرت أنه كانت هناك 6647 حالة إصابة محلية، بينما 11 حالة قادمة من الخارج.

وسجلت البلاد 107 حالات وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا، مما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 5434 حالة.

كما سجلت البلاد أيضا 5677 حالة شفاء جديدة، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 700 ألف و215 حالة حتى الآن.

وبلغ عدد الحالات النشطة الآن 66 ألفا و958 حالة.