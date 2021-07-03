الداخلية العراقية: مفاوضات مع شركات عالمية لإكمال مشروع نصب الكاميرات الذكية

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن أن هناك تفاوضاً مع شركات عالمية ومتخصصة لإكمال مشروع نصب الكاميرات الذكية، مؤكدة أن نصب تقنية الكاميرات حقق هدفين للقوات الأمنية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا قوله، إن "نصب الكاميرات التقنية وزيادة عددها بالنسبة لعمل الوزارة وللقوات الأمنية مهمان جداً وهو معمول بكل دول العالم"، مبينا أن "نصب الكاميرات حقق نتائج مهمة في محاربة الجريمة، وتقليل نسب الجرائم".

وأضاف أن "القوات الأمنية لمست خلال الفترة الماضية فائدة كبيرة من نصب الكاميرات والتقنيات الأخرى"، لافتا إلى أن "نصب الكاميرات يحقق هدفين الأول هو الكشف عن الجرائم التي تحصل، ومعرفة فاعلي الجريمة من خلال متابعة الكاميرات.

وأشار إلى أن الهدف الثاني يتمثل في منع وقوع الجرائم خاصة وأن الكثير من الجرائم لا تكتمل أو تحدث نتيجة وجود الكاميرات، حيث إن المتهم يحجم في ارتكاب الفعل، وهذا المبدأ مهم تعمل عليه الأجهزة الأمنية.

وأكد أن "هناك تفاوضاً مع شركات عالمية متخصصة في نصب كاميرات ذكية وإكمال هذه المنظومة"، موضحاً أن "نصب الكاميرات يحتاج إلى مبالغ مالية، وفي الفترة الماضية كانت هناك ضائقة مالية كبيرة، بالإضافة إلى حرب عصابات داعش الإرهابية وتحرير المناطق".

وتابع أن "وزارة الداخلية استطاعت توجيه جزء من مواردها اتجاه إدامة هذه المنظومات وإدارتها، والتفكير بنصب الكاميرات وتطويرها في المرحلة المقبلة".