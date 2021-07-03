 العراق: تفجير برجين آخرين لنقل الطاقة الكهربائية بين مدينتين رئيسيتين في الأنبار - بوابة الشروق
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العراق: تفجير برجين آخرين لنقل الطاقة الكهربائية بين مدينتين رئيسيتين في الأنبار

أ ش أ
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 11:44 ص | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 11:44 ص
أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بين مدينتي حديثة والقائم في محافظة الأنبار.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن التنظيمات الإرهابية استهدفت كذلك خطين ناقلين للكهرباء و5 أبراج للطاقة بعبوات ناسفة في محافظتي نينوى وكركوك.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت أن الفرق الهندسية والفنية في محطة واسط العراقية للكهرباء تمكنت من إعادة تشغيل 5 وحدات توليدية لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد التوقف الذي أصاب المحطة فجر أمس الجمعة.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية - في وقت سابق اليوم - خطين آخرين ناقلين للكهرباء و5 أبراج للطاقة بعبوات ناسفة في محافظتي نينوى وكركوك⁩.

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