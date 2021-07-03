قبل 6 أشهر وصلت الفرقاطة "فريم برجاميني" إلى ميناء الإسكندرية البحري للانضمام إلى القوات البحرية المصرية، واليوم تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحبة قادة القوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في إطار تدشين القاعدة البحرية الجديدة "3 يوليو" بمنطقة جرجوب القريبة للحدود اليبية.

وتتميز الفرقاطة "الجلالة" من طراز فريم بيرجاميني، الإيطالية الصنع، بتنوع قدراتها للتعامل مع الأهداف السطحية والجوية وتحت سطح الماء ومع الأهداف الساحلية ودعم القوات البرية في عملياتها على الساحل، ونستعرض أبرز قدراتها القتالية في السطور التالية:

- بإمكان السفينة حمل طائرتين من طائرات الهليكوبتر، لوجود ساحة للطائرات بمساحة 500 متر مربع، تجعل بإمكان السفينة استقبال جميع طائرات الهيل العالمي، فضلا عن ضمها عنبرين لتخزين وصيانة هذه الطائرات، أحدهما بحمولة 15 طنا، والآخر بحمولة 12 طنا.

- تضم السفينة مدفعا رشاشا "127 ملم" للاشبتاك مع الأهداف السطحية والساحلية والجوية باستخدام الذخائر الذكية، بمدى يصل إلى 86 كيلو متر أثناء تنفيذ مهام القوات البرية بالساحل.

- موقع عيار 76ملم، للاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية باستخدام الذخائر الذكية لمسافة تصل إلى 20 كم مع إمكانية إعادة توجيه الطلقة بعد إطلاقها لزيادة دقة الإصابة.

- منظومة صواريخ للدفاع الجوي بعدد 16 صاروخا من طراز "استر 15" و"استر 30"، بمدى يصل إلى 120 كيلو متر.

- رادر إنذار جوي لاسكتشاف الأهداف بمدى يصل إلى 300 متر والتعامل مع 200 هدف في نفس الوقت.

- قاذف صواريخ سطح سطح من طراز "أوتومات"، للاشتباك مع الأهداف السطحية والساحلية بمدى يصل إلى 180 كيلومترا، مع إمكانية إعادة توجيه الصاروخ أثناء مرحلة الطيران لزيادة دقة الإصابة.

- 25 مم للاشتباك مع التهديدات غير النمطية أثناء تنفيذ الدفاع الذاتي عن السفية.

- منظومة مكافحة غواصات تضم قاعدتي طوربيد ثلاثية لإطلاق طوربيدات لمسافة تصل إلى 25 كيلومترا، ضد الغواصات المعادية.

- الفرقاطة مدعمة بعدد من المركبات الموجهة عن بعد لزيادة قدراتها القتالية في مجال مكافحة الغواصات واكتشاف الألغام، بالإضافة إلى طائرتين موجهتين بدون طيار للاستطلاع التكتيكي والتهديف خلف الأفق.

- وتضم الفرقاطة 3 لانشات ريب لدعم أعمال قتال القوات الخاصة.

والفرقاطة الجلالة، كانت أولى الفرقاطات من فئتها "بيرجاميني فريم"، التي تصل إلى مصر بعد تعاقد مصر مع إيطاليا على توريد هذه السفينة، وهي من إنتاج شركة "فينكانتييري" الإيطالية، وتلاها بعد ذلك وصول الفرقاطة الثانية والأخيرة "برنيس" في مارس الماضي.

وتمتلك الفرقاطة القدرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، ما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر.

وشاركت الفرقاطة في أول تدريب بحري لها في مايو الماضي، مع الفرقاطة الإيطالية "ITS Carlo Margottini" عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية.

وبخلاف الفرقاطة "الجلالة" من طراز فريم بيرجاميني، فإن القاعدة البحرية الجديدة "3 يوليو" تضم 47 وحدة بحرية جديدة، تمثل إضافية نوعية وكمية، على رأسها الفرقاطة "برنيس" ثاني فرقاطات الفريم بيرجاميني"، وفرقاطة أخرى من طراز جويند مصرية الصنع، وغواصة طراز 209، و10 لانشات مرور ساحلي بعيد المدى، و4 لانشات مرور ساحلي 28 مترا، و28 ريب قتالي مدرع للقوات الخاصة، ولانش قاطرة.