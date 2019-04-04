حقق منتخب إيطاليا رقما تاريخيا تحت قيادة روبرتو مانشيني، بعد تخطى عقبة بلجيكا والتأهل لنصف نهائي يورو 2020.

وفازت إيطاليا بهدفين مقابل هدف على بلجيكا في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ليتأهل الأزوري للمرة الرابعة لنصف نهائي المنافسة.

وبات إيطاليا صاحبة أطول سلسلة فوز في تصفيات وبطولة أمم أوروبا عبر التاريخ، بـ15 انتصارا متتاليا.

وكانت بلجيكا متساوية مع إيطاليا في هذا الرقم بـ14 انتصارا قبل مواجهتهما، ولكن الأزوري كسر الرقم وانفرده به بعد هزيمة رفقاء دي بروين.

وعلى جانب آخر أصبح جيرمي دوكو صاحب الـ19 عامًا و 36 يومًا، أصغر لاعب على الإطلاق يبدأ مباراة في اليورو في مرحلة خروج المغلوب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إيطاليا في لقاء نصف النهائي مع إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي.