 البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي بزورقين مفخخين بمحافظة الحديدة اليمنية - بوابة الشروق
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البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي بزورقين مفخخين بمحافظة الحديدة اليمنية

أ ش أ
نشر في: السبت 3 يوليه 2021 - 4:09 م | آخر تحديث: السبت 3 يوليه 2021 - 4:09 م
أدان البرلمان العربي هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورقين مفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة باليمن، والتي نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في تدميرهما وإحباط الهجوم.

واستنكر البرلمان العربي - في بيان اليوم السبت - استمرار تهديد ميليشيا الحوثي لخطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر والتي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر باعتبارها شريانا مائيا تجاريا عالميا مهما.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة، مشددا على أن إصرار واستمرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية بتوجيه عمليات عدائية متكررة بميناء الحديدة هو انتهاك صريح لاتفاق ستوكهولم ويعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية والمواثيق.

وأشاد البرلمان العربي، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وتصديها للعمليات الإرهابية التي تستهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة، مجدداً دعمه الكامل لقوات تحالف دعم الشرعية وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تشكل بعدا ومرتكزا استراتيجيا هاما في المنطقة ككل.

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