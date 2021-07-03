يحل الروائي ناصر عراق، بصحبة أحدث مؤلفاته الأدبية «أيام هستيرية»، في اللقاء الثالث لحفلات توقيع دار الشروق، وذلك غدًا الأحد، في تمام السابعة مساءً، بمقر قنصلية في 5 شارع الفضل خلف حلواني العبد بشارع طلعت حرب، وسط البلد.



ويدير اللقاء ويناقشه كل من الدكتورة رشا صالح، أستاذ الأدب المقارن بجامعة حلوان، والشاعر والناقد الأدبي أحمد حسن، والدكتورة بسمة الصقار.



ويأخذنا الكاتب في "أيام هيسترية"، في رحلة بعيون بطلَيْه، مثيرًا الكثير من الأسئلة في خيال القارئ حول: "كيف يمكن أن يتقاطع عالمان مختلفان في علاقة بدأت بعرض زواج عبر الفيسبوك دون أن يرى كلٌّ منهما الآخر وجهًا لوجه؟".



وعلى غلاف الرواية جاء: «عندما اقتربتْ مني لتصافحني قبل بدء الندوة، تفحَّصتُها كثيرًا، فاضطربتْ وغضتْ بصرها حياءً؛ فتأكد لي حجم الفرق الكبير بين صورها التي تنثرها في الفيسبوك ليل نهار، وبين الأصل الذي يُلقي عليَّ، أو يتلقى مني، التحية... لقد بدت جميلة، متألقة، متأنقة، مشرقة على شاشة الموبايل في الفيسبوك.. تتخذ أوضاعًا تُغري العريس المتعجِّل، بينما تلوح لي هنا في أروقة المعرض فتاة عادية بلا ألق، محرومة من التوهج، غارقة في بحر الماكياج الفج».



كما جاء على غلاف الكتاب: «نبيل كاتب شهير، مُطلِّق، وعلى مشارف الستين، تتعرض شقته لحريق وهو بمفرده في المنزل، يدفعه الخوف من الوحدة للزواج من «نسمة»؛ وهي أربعينية، عذراء، أنانية، مدمنة للحبوب المهدِّئة».