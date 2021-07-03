البحرين تفوز برئاسة الاتحاد العربي لفنون القتال المختلطة

فازت البحرين برئاسة الاتحاد العربي لفنون القتال المختلطة، وذلك بعد تزكية رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، لتولي رئاسة أول مجلس إدارة للاتحاد العربي لفنون القتال المختلطة "AMMAF"، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي، والذي عقد بالعاصمة المنامة.

من جانبه أكد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالبحرين رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية،أن فوز مملكة البحرين برئاسة الاتحاد العربي يدعو للفخر والاعتزاز ويؤكد على ما تحظى به البحرين من سمعة طيبة ومكانة كبيرة في الأوساط العربية والقارية والدولية على الصعيد الرياضي لاسيما في رياضة فنون القتال المختلطة.

وأشاد بالجهود التي يبذلها المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، عبر العمل على تنفيذ أهداف الرؤية التي رسمها، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الألعاب القتالية، ودفعها لتسجيل إنجازات جديدة تضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها هذه الألعاب.

كان الاجتماع الذي عقد بالعاصمة البحرينية المنامة قد شهد حضور ممثلين عن اتحادات وطنية عربية، وهم: محمد قمبر من البحرين، محمد الحوسني من الإمارات، عبدالعزيز جليدان من السعودية، حسن جزيني من لبنان، خالد عبدالحميد من مصر، رائد جميل عباس من العراق، أمين نشيب من تونس، وعبدالقادر بن باهي من الجزائر.

شهد الاجتماع التأسيسي تزكية مملكة البحرين لمنصب رئاسة الاتحاد العربي لفنون القتال المختلطة، فيما صوّت الأعضاء على منصبي نائب الرئيس لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتّحدة، كما فازت لبنان بمنصب الأمانة العامّة والماليّة للاتحاد.

واعتمد الأعضاء النظام الأساسي والشعار الرسمي للاتّحاد، ليختتم الاجتماع، بحوار مفتوح حول تطلّعات الاتحاد العربي ومساعيه لتعزيز مستوى رياضة فنون القتال المُختلطة في المنطقة والشرق الأوسط.