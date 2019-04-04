استغاث مواطن بمحافظة الشرقية يُدعى أحمد المسيدي، بالمسؤولين؛ لإنقاذ حياة حفيدته الرضيعة، وذلك بوضعها في حضانة بأسرع وقت ممكن، بعدما وُلدت تعاني من صعوبة بالتنفس ومشكلة بالدم.

وأوضح المسيدي، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن حفيدته الطفلة مريم عبدالرحمن، مولودة يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، وأن الطبيب المُعالج طلب وضعها في حضانة بصورة فورية.

وأشار جد الطفلة، إلى أنه لا يزال يبحث عن مكان لها داخل المستشفيات بعدما رفض مستشفيا فاقوس والحسينية المركزي استقبال الحالة.