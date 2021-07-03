كندا: إعطاء 38 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم إعطاء إجمالي 38 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ484 ألفا و501 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 28 أسبوعا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 42ر1 مليون، كما تم تسجيل 26 ألفا و306 حالات وفاة جراء الوباء حتى الآن. ومر نحو عام و22 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.