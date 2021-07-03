الحكومة اليمنية تثمن ماورد في بيان السعودية وتجدد تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض

ثمنت الحكومة اليمنية ما ورد في بيان المملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي، وترى فيه استمرارا لسياستها الأخوية الصادقة وحرصها الدائم على اليمن وطناً وإنساناً، وحدة واستقراراً، حكومةً وشعباً.

وقالت الحكومة اليمنية - في بيان أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم السبت - إن الحكومة اليمنية تجدد تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله، وتؤكد أن اتفاق الرياض خطوة مهمة في اتجاه توحيد جميع القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن كلها دون تمييز ويهدد الأمن القومي العربي والمصالح الدولية.

ودعت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إيقاف جميع أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها، وإلغاء ما جرى من إجراءات والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة واختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة، ومحاولة فرض الأمر الواقع وتحقيق مكاسب غير مشروعة والتحشيد العسكري.

كما طالبت المجلس الانتقالي الجنوبي بالتوقف عن تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش اليمني، الذي يقود المعارك مدافعاً عن قيم الجمهورية والديمقراطية، واحترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء، وتمثل روح اتفاق الرياض في ممارسة العمل السياسي والتوقف عن كل أشكال التحريض والعبث التي لا تخدم إلا الانقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني في اليمن.

وجددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت في إرساء سلطة القانون وحرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور، والالتزام بما يتم الاتفاق عليه وترفض جميع أشكال التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي والمجتمعي، داعية المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الجادة والصادقة لدعوة الأشقاء في السعودية والحرص على العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعب اليمني.