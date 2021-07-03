تأجيل قضية قاتل الطفلة ريماس في المنصورة إلى الأول من أغسطس

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الأولي بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الطفلة ريماس محمد عبد الرازق، 8 سنوات، بمدينة دكرنس لجلسة الأول من شهر أغسطس المقبل، وذلك لعدم حضور المتهم من محبسه بسجن جمصة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بهلول عبدالدايم، رئيس المحكمة، والمستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار محمد أحمد سليمان، وسكرتارية طه شعبان عاشور وحسين عبداللطيف.

وبدأت الجلسة بالمناداه علي المتهم ليرد حرس المحكمة علي رئيس الجلسة قائلا: "المتهم لم يحضر من محبسه يافندم".

وحضرت أسرة الطفلة ريماس خلال جلسة محاكمة المتهم الأولى فضلًا عن حضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن الدائرة مسقط رأس المجني عليها.

وبدأت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، أولى محاكمات المتهم بقتل الطفلة "ريماس محمد عبدالرازق"، 8 سنوات.

ووجهت النيابة، للمتهم عدة اتهامات بالخطف وهتك العرض والقتل، وذلك يوم 6 أبريل الماضي، بعد أن استدرج المجني عليها أثناء خروجها من بيتها لشراء خبز لأسرتها وأخذها إلى شقته بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، إلا أنها عندما شعرت بالخطر صرخت فقتلها، وألقاها على سلم البيت، ولم يتمكن من إخفاء جريمته بعد أن حضرت أسرتها للمكان.

واعترف المتهم "ع. م."، 43 سنة، حداد، بقتل الطفلة بمنطقة منشية السيد محمود بدكرنس بمحافظة الدقهلية.

وذكر في تحقيقات النيابة، أنه شاهد المجني عليها تسير في الشارع في تمام الحادية عشر صباحًا، فنادى عليها وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى حتى استدرجها إلى سلم منزله، بعد أن اعتقدت الطفلة أنه كفيف لأنه كان يرتدي نظارة سوداء على عينيه.

وأضاف أنه فور دخوله المنزل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها عندما اكتشفت أمره وتنبهت لفعلته قاومته وصرخت فحاول جذبها مرة أخرى إلا أنها بدأت في الصراخ، وحاول إسكاتها بأن استل سكينا، وسدد لها 3 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولامست تلك الدماء ملابسه.

كما أخفاها بالسلم وفكر في طريقة للتخلص من الجثة إلا أن اكتشاف أسرة الطفلة مكانها خلال البحث عنها جعلهم يتوصلون إلى مكانها قبل أن يخفي الجثة.

وكشف الطب الشرعي لجثة الطفلة عدم وجود ثمة آثار لتعدي جنسي، مع وجود خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة، وذلك نتيجة محاولة المتهم التخلص من الطفلة خشية افتضاح أمره.