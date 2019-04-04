أحمد مراد: مصر الأولى عربيًا في معدل القراءة

قال الكاتب أحمد مراد إن الجائزة الحقيقة للكاتب هى مشاهدة مؤلفاته بين يدي القارئ.

وفي سؤال حول عملية البحث قبل الكتابة، قال مراد إنه يفضل أن يدرس كل التفاصيل السياسية والاجتماعية والعلمية والآراء الدينية الخاصة بالقضية التي يتناولها في الرواية قبل الشروع في عملية الكتابة وأن الأمر في الغالب يستغرق من ثلاثة إلى أربعة شهور، وقد يحتاج إلى عمل بحث تكميلي أثناء الكتابة، لكنه دائم الحرص من أن لا يشغله البحث عما يفعل أو يأخذه إلى مناطق أخرى غير التي حددها مضيفًا: «البحث إدمان أيضًا.. ولكن على الكاتب إفساح مجال أكبر لخياله».

وأوضح صاحب "لوكاندة بير الوطاويط" إن الاحصائيات تؤكد على أن الشعب المصري هو الأول في نسبة القراءة، وبذلك يسبق لبنان والإمارات التي تأتي في المركز الثالث بعد لبنان.

مراد قال إن على الكاتب الإخلاص لما يكتبه، دون الالتفات إلى تحويل نصه إلى عمل درامي، مشيرًا إلى أن حجم الأعمال الأدبية التي تم تناولها سينمائيًا أو دراميًا هو عدد قليل جدًا بالنسبة لحجم الأعمال المنشورة.

وتحدث أحمد مراد عن الغلاف الجديد لرواية "لوكاندة بير الوطاويط" والذي يحمل صورة "عزيزة" إحدى الشخصيات الروائية، مشيرًا إلى أنها تأتي بالتزامن مع طرح طبعة جديدة صدرت في معرض القاهرة للكتاب، وأنه صمم الغلاف ليصبح صورة مشابهة لصور الاستوديوهات القديمة وكتب عليها اسم استوديو سليمان السيوفي بطل الرواية.

وتدور أحداث رواية «لوكاندة بير الوطاويط»، فى فترة حكم الخديوى إسماعيل، وحول مصور الموتى «سليمان أفندى السيوفى»، والذى عُثر على يومياته مدفونة بعناية ومحفوظة بشكل جيد فى العام فى 2019، أثناء عملية ترميم «لوكاندة بير الوطاويط»، وما تكشفه هذه اليوميات من عمليات اغتيالات ممنهجة ضد مجموعة من رجال الدولة المصرية، يعود أحمد مراد بروايته السابعة، الصادرة عن دار الشروق، ليسرد فى أجواء من الجريمة والغموض ما حدث فى غرفة رقم 7 بالدور الثالث فى لوكاندة بير الوطاويط، ويروى وصية ساكنها التى لم يسعفه الوقت لتنفيذها بسبب اكتمال وجه القمر.

وبلغة سردية ومفردات لغوية تناسب العصر الذى تدور فيه أحداث الرواية، وحول محاولة انتحار تفشل، لبطل يعانى اضطرابا نفسيا، تبدأ أجواء الرواية التى تحمل فى طياتها قدرا من الفانتازيا الروائية، فتجعل القارئ يستمع إلى أحاديث شجر اللبلاب، ويتعرف على ذبابة الموتى «عنتر» الذى يكشف لغز جرائم القتل، ويخشى من اكتمال القمر وقرب ظهور «ساكن القمر الهجين القمر».

رحلة أحمد مراد الأدبية انطلقت في عام 2007 مع روايته الأولى «فيرتيجو» التي قدمها في قالب تشويقي وحققت نجاحا هائلا وصدرت منها عشرات الطبعات كما نال عنها جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا عام 2013، وتم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني عُرض عام 2012، ثم تبعها برواية «تراب الماس» عام 2010 التي تصدرت قوائم الأكثر مبيعا لفترة طويلة، وفي عام 2012 قدم روايته الثالثة «الفيل الأزرق» والتي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2014، نفس العام الذي شهد صدور روايته الرابعة «1919» ليقفز بالقارئ بإتقان شديد في أتون ثورة 1919 الملتهب، ثم أصدر رواية «أرض الإله» عام 2016 بأحداث تدور في مصر القديمة متتبعا سرا من أسرار القدماء أخفي بذكاء بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية، قبل أن يعود من الماضي إلى المستقبل في روايته السادسة «موسم صيد الغزلان» عام 2017، وفي العام نفسه حاز مراد على جائزة الدولة المصرية للتفوق في الآداب.