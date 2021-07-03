تحرير 121 محضرا لمخالفات بالمخابز والتحفظ على سلع منتهية الصلاحية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية، وخاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا.

ووجه "غنيم" بتكثيف حملات التموين، وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، وتضم كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن جهود، ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية "في الفترة من 27 يونيو الماضي وحتى 3 يوليو الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات، التي تم تنفيذها على مدار أسبوع، وأسفرت عن ضبط 121 مخالفة بالمخابز البلدية، بواقع 18 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و24 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و22 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و23 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و8 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و3 محاضر للتصرف في 18 جوال دقيق مدعم، و21 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضري لعدم الاحتفاظ بميزان حساس.

فيما تم تشكيل عدة لجان برئاسة المسؤولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشؤون الزراعية، ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية، والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب، وهيئة سلامة الغذاء، وأمناء العهد والمسؤولين عن الموازين للإشراف على عمليات استلام، وتوريد القمح المحلي مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم.

كما تم المرورعلى البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وتم تحرير 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و5 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 250 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتحرير 5 محاضر في هذا الشأن، و8 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، بالإضافة إلى تحرير 14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و16 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة.

في حين تم تحرير محضرين لمنشآت تمارس النشاط التجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضبط سيارة محملة بدقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 20 جوال زنة 50 كجم للجوال الواحد.

وتم سحب 4 عينات لمواد غذائية، وعينتي لمواد غير غذائية، وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواضفات القياسية، وصلاحيتها للاستخدام.

فيما تم تحرير 4 محاضر لثلاجات حفظ المواد الغذائية لقيامهم بحيازة، وبيع مجمدات مجهولة المصدر ، فضلًا عن تحرير محضر لأحد المصانع بشرق النيل لإنتاجه وتجميع لمبات ليد كهربية وذلك لممارسة النشاط بدون ترخيص.

تم التحفظ على 9 آلاف لمبة إضاءة مجهولة المصدر،وتحرير محضر لأحد محلات العطارة لوجود أدوية خاصة بالتخسيس وأعشاب طبية مجهولة المصدر،بجانب التحفظ على 5 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر لدى أحد التجار.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها لجهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 5 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز، وكذا عدم الإعلان عن المدير المسؤول والعاملين بالمستودع.

وتم اتخاذ اللازم قانونيًا، في حين تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لـ12 متقدمًا لمشروع جمعيتي "مبادرة حياة كريمة" تمهيدًا للمعاينات النهائية، ودخولها الخدمة.