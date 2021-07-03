المملكة المتحدة تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة 24 ألفا و885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 78.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة، اليوم السبت، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ327 ألفا و284 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الوباء في بريطانيا قبل نحو 28 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.84 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفا و453 حالة حتى الآن.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و22 أسبوعا.