أحمد مراد: كتبت «لوكاندة بير الوطاويط» وأنا أعتقد أنها الرواية الأخيرة بسبب كوفيد

قال الكاتب والروائي أحمد مراد، إنه كتب روايته الأحدث «لوكاندة بير الوطاويط»، الصادرة عن دار الشروق، وهو يظن أنها الرواية الأخيرة له بسبب تفشي وباء كوفيد 19.

وأضاف مراد خلال اللقاء الذي نظمته دار الشروق، الجمعة، لمناقشة وتوقيع الرواية في مبنى قنصلية بوسط البلد، أنه كتب الرواية بدون أي حسابات سوى إطلاق العنان لخياله، وبدون انتظار آراء أحد.

وعن الاتهامات التي تتزامن دائمًا وإصدار كل رواية جديدة له، قال مراد إنه اعتاد تلك الاتهامات على اختلافها، وأنه كاتب لا يراعي الدقة التاريخية، أو أن مؤلفاته مليئة بالكتابة عن الجنس والإلحاد، موضحًا أننا لا نعيش في عالم مثالي، وأن على الكاتب طرح نماذج روائية تثير دهشة القارئ، وأن متعة الكتابة تستحق أن يتحمل الكاتب تبعاتها من جدال وصراع.

وأبدى مراد دهشته من أن المجتمع يتقبل الأفلام والمسلسلات التي تتضمن مشاهد جنسية وتتابعها بشغف، وترفض الرواية المكتوبة وتهاجمها إن تضمنت ألفاظ جنسية.

مراد قال أنه كتب «لوكاندة بير الوطاويط» في أحد حالات الجنون التي عاشها من قبل مع رواية «الفيل الأزرق»، مضيفًا أن الإنسان يعيش رحلة وأنه المسؤال الأول والأخير عن مسارها وما يصل إليه.

وتدور أحداث رواية «لوكاندة بير الوطاويط»، فى فترة حكم الخديوى إسماعيل، وحول مصور الموتى «سليمان أفندى السيوفى»، والذى عُثر على يومياته مدفونة بعناية ومحفوظة بشكل جيد فى العام فى 2019، أثناء عملية ترميم «لوكاندة بير الوطاويط»، وما تكشفه هذه اليوميات من عمليات اغتيالات ممنهجة ضد مجموعة من رجال الدولة المصرية، يعود أحمد مراد بروايته السابعة، الصادرة عن دار الشروق، ليسرد فى أجواء من الجريمة والغموض ما حدث فى غرفة رقم 7 بالدور الثالث فى لوكاندة بير الوطاويط، ويروى وصية ساكنها التى لم يسعفه الوقت لتنفيذها بسبب اكتمال وجه القمر.

وبلغة سردية ومفردات لغوية تناسب العصر الذى تدور فيه أحداث الرواية، وحول محاولة انتحار تفشل، لبطل يعانى اضطرابا نفسيا، تبدأ أجواء الرواية التى تحمل فى طياتها قدرا من الفانتازيا الروائية، فتجعل القارئ يستمع إلى أحاديث شجر اللبلاب، ويتعرف على ذبابة الموتى «عنتر» الذى يكشف لغز جرائم القتل، ويخشى من اكتمال القمر وقرب ظهور «ساكن القمر الهجين القمر».

رحلة أحمد مراد الأدبية انطلقت في عام 2007 مع روايته الأولى «فيرتيجو» التي قدمها في قالب تشويقي وحققت نجاحا هائلا وصدرت منها عشرات الطبعات كما نال عنها جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا عام 2013، وتم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني عُرض عام 2012، ثم تبعها برواية «تراب الماس» عام 2010 التي تصدرت قوائم الأكثر مبيعا لفترة طويلة، وفي عام 2012 قدم روايته الثالثة «الفيل الأزرق» والتي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2014، نفس العام الذي شهد صدور روايته الرابعة «1919» ليقفز بالقارئ بإتقان شديد في أتون ثورة 1919 الملتهب، ثم أصدر رواية «أرض الإله» عام 2016 بأحداث تدور في مصر القديمة متتبعا سرا من أسرار القدماء أخفي بذكاء بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية، قبل أن يعود من الماضي إلى المستقبل في روايته السادسة «موسم صيد الغزلان» عام 2017، وفي العام نفسه حاز مراد على جائزة الدولة المصرية للتفوق في الآداب.



