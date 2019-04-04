تمكن منتخب البرازيل من تخطي عقبة نظيره تشيلي بعد الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بربع نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا ببلاد السامبا، وتحديدًا على ملعب "أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو" بالعاصمة ريو دي جانيرو صباح اليوم السبت.

ونجح لاعب المنتخب البرازيلي لوكاس باكيتا الذي حل بديلا لفيرمينو نجم ليفربول بين الشوطين، في إحراز هدف التقدم والفوز لمنتخب السامبا، بعد لعبة ثنائية "وان - تو" مع نجم السيليساو وباريس سان جيرمان نيمار جونيور، وضعه بها في مواجهة الحارس برافو ليودعها الشباك على يساره.

وسجل باكيتا الهدف الأول لمنتخب البرازيل بعد مرور دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني في المباراة التي تجمع المنتخبين، بعد أن حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول كاملاً.

وحاول منتخب تشيلي الذي يقوده مارتن لاسارتي مدرب الأهلي السابق العودة في النتيجة دون فائدة رغم لعبه بزيادة عددية لأكثر من ٤٥ دقيقة لطرد جابريل جيسوس مباشرة بالدقيقة ٤٨ من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة صعد المنتخب البرازيلي لنصف نهائي كوبا أمريكا، ليواجه منتخب بيرو الذي كان قد أقصى بدوره منتخب باراجواي بركلات الترجيح أمس الجمعة في الدور نفسه ربع النهائي.