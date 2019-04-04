علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي وبيراميدز أول أمس، قائلًا إنه لأول مرة منذ 20 عامًا يتخلى الحظ عن النادي الأهلي.

وقال خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة،: «أنا مشوفتش الأهلي منحوس زي امبارح.. والأهلي لا يمكن يتنحس لأنه ديمًا محظوظ»، معربًا عن استغرابه بضياع ضربة الجزاء من الأهلي وعدم إحراز لأهداف تؤهله للفوز على الرغم من وجود أكثر من مرة أمام المرمى.

وأعرب عن استغرابه بدخول هدف في مرمى الحرس محمد الشناوي وعدم إحراز الأهلي لأهداف خلال الـ 6 دائق وقت إضافي، معقبًا: «هذا ما لم نسمع به من قبل».

وأضاف أن أداء النادي الأهلي لم يكن الأفضل خلال مباراة أول أمس، مشيرًا إلى معاناة اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، من الضغط الكبير.

وتعادل النادي الأهلي مع منافسه بيراميدز بهدفين لكلاً منهما، في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

