فيرستابن يتصدر التجربة الحرة الثالثة لسباق فورمولا-1 النمساوي

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حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول أفضل زمن اليوم السبت في التجربة الحرة الثالثة لسباق الجائزة الكبرى النمساوي المقرر غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 .

وحقق فيرستابن، الذي يتطلع إلى تحقيق ثالث انتصار له خلال 15 يوما، أفضل زمن للفة على مضمار ريد بول رينج البالغ طوله 4318 مترا، مسجلا دقيقة واحدة و591ر4 ثانية.

وجاء فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس في المركز الثاني وتلاه زميله البريطاني لويس هاميلتون في المركز الثالث.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق 18 نقطة أمام هاميلتون المتوج بلقب بطولة العالم سبع مرات، والذي جرى الإعلان اليوم عن تجديد عقده مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2023 .

وحقق ريد بول الفوز في أخر أربعة سباقات، وقد فاز فيرستابن بسباق فرنسا قبل أسبوعين وسباق جائزة ستيريا الكبرى يوم الأحد الماضي على مضمار ريد بول رينج.

وتقام التجارب الرسمية التأهيلية في وقت لاحق اليوم لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق الغد.