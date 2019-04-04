روبرت كوخ يسجل أدنى معدل إصابة بكورونا في ألمانيا منذ نحو عام

لأول مرة منذ نحو 11 شهرا يتراجع معدل الإصابة بفيرور كورونا في ألمانيا لأدنى من 5 إصابات بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم السبت أن معدل الإصابة بلغ 9ر4 إصابة، مقابل 5 إصابات أمس الجمعة.

وسجلت ألمانيا معدل إصابة أدنى من خمس إصابات في 30 يوليو 2020، بواقع 8ر4 إصابة.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية671 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، سجل المعهد 592 إصابة جديدة يوم السبت الماضي.

كما سجل المعهد 16 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 68 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي، بواقع 1244 حالة.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و730 ألفا و353 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في ألمانيا 91 ألفا و23 حالة. وبلغ عدد المتعافين ثلاثة ملايين و627 ألفا و800 حالة.