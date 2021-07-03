أنقرة تعتزم خصخصة شركة نقل الكهرباء التركية قبل نهاية 2022

أعلنت تركيا، اليوم السبت، خطة لخصخصة شركة مملوكة للدولة، وذلك للمرة الأولى من سنوات.

وبحسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، تم إدراج "الشركة التركية لنقل الكهرباء" (TEIAS) إلى برنامج الخصخصة، ومن المقرر إجراء الطرح العام الأولي للشركة قبل نهاية عام 2022.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الطاقة وإدارة الخصخصة ستنسقان عملية الإعداد لإدراج الشركة في البورصة.

ورغم انضمام عشرات الشركات الخاصة إلى مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي اندفعت إلى إدراج أسهمها في بورصة اسطنبول خلال فترة الوباء، لم يتم طرح أسهم أي شركة رئيسية مملوكة للدولة للبيع خلال الأعوام الأخيرة.

وأفادت بيانات إدارة الخصخصة التركية، بأن حجم عائدات البرنامج في عام 2020، وصل إلى 22 مليون دولار، وكان ذلك أقل مستوى لها خلال 33 عاما. وسجلت عائدات الخصخصة أعلى مستوى لها، بواقع 12.5 مليار دولار، في عام 2013.

وحققت الشركة التركية لنقل الكهرباء صافي أرباح بلغ 4.65 مليار ليرا تركية (535 مليون دولار) في عام 2020.