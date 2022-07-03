البحرين وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، مع وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث بالمملكة المتحدة أماندا ميلنج، التي تزور البحرين حاليا، علاقات الصداقة التاريخية المتميزة بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة للارتقاء بالتعاون المشترك بما يلبي التطلعات المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.



وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه تم -خلال اللقاء- بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التواصل والتشاور تجاه مختلف التحديات، وزيادة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية، لما من شأنه خدمة مصالح البلدين.



وأعرب الزياني عن تقدير البحرين لإعلان حكومة المملكة المتحدة عن عزمها تدشين نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد اعتبارًا من بداية العام المقبل 2023، والذي يشمل الإعفاء الكامل لمواطني البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأشيرة، مما سوف يسهم في تسهيل إجراءات السفر لمواطني البحرين ودول المجلس إلى المملكة المتحدة، منوهًا بما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملموس في مختلف المجالات، وكذلك بالتوقيع على إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين مما يعكس الرغبة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما.



من جانبها، أشادت أماندا بما يربط بين البلدين والشعبين من علاقات وثيقة ومتميزة وتعاون مشترك في مختلف المجالات، منوهة بالحرص المتبادل على تنمية وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.