محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات في قطاع المياه والصرف الصحي والطرق والصحة بـ4 مدن

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لتفقد مشروعات في قطاع المياه والصرف الصحي والطرق والصحة بمدن بنها وقليوب والقناطر وشبرا الخيمة؛ لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات لضمان دخولها الخدمة في المواعيد المحددة المتفق عليها وفق الجداول الزمنية.

وبدأ المحافظ، جولته اليوم، بتفقد محطة مياه شبلنجة بمركز ومدينة بنها والتي تعمل بنظام ultra filteration (الترشيح الفائق) وبذلك تعتبر أول محطة في محافظة القليوبية تعمل بهذا النظام بطاقه ١٧ ألف متر٣/يوم بتكلفة 110 ملايين جنيه ووصلت نسبه التنفيذ 90 %، وتخدم قرى شبلنجة وجميع القرى وتوابعها ومخطط الانتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أشهر.

وتفقد المحافظ، محطة معالجة صرف صحي شبلنجة (بطاقة ٢٠ ألف متر٣/يوم، بتكلفة إجمالية ١٦٠ مليون جنيه وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 98% وتخدم قرى شبلنجه - كفر أبو زهرة - نقباس - منية السباع - كفر الشموت، وجارٍ تسليم شبكات الانحدار للقرى.

وفي السياق ذاته، توجه الهجان، لمدينة قليوب لتفقد محطة معالجة حلابة بقليوب والتي تقع علي مساحة 5 أفدنة بتكلفة 100 مليون جنيه بطاقة تصل إلى 10 آلاف /م3 فى اليوم وبلغت نسبة التنفيذ 60%، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال ديسمبر القادم.

ووجه المحافظ، بدفع الأعمال وزيادة المعدات والعمالة للانتهاء من المحطة وتسليمها في المواعيد المحددة لربط محطات الرفع عليها وتشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية.

وفي مدينة القناطر الخيرية، تفقد المحافظ، توسعات المرحلة الثانية من محطة صرف صحى قليوب وشرق القناطر (عند كوبري الحادثة) والتي تقع على مساحة 4 أفذنة بتكلفة 67 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 90% ورفع طاقتها من 45 ألف م3/يوم إلى 135 ألف م3/يوم.

ووجه بدفع الأعمال للانتهاء منها خلال شهرين لإدخالها الخدمة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي في عدد من قرى مدينة فليوب، موجها بعمل لاند سكيب لموقع المحطة وتهذيب الأشجار والاهتمام بالمظهر العام للمحطة.

وتابع خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات المحافظة، أعمال إنشاء كوبري القناطر الخيرية المعدني الجديد على النيل بخط سكة حديد (قليوب - منوف - طنطا)، في إطار خطة تطوير شبكة خطوط السكة الحديد وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، بتكلفة تتخطي النصف مليار جنيه وستصل تكلفته إلى المليار جنيه بعد إضافة أعمال إنشاء خطوط السكة الحديد وتوصيلها بالخط الرئيسي وهذا المشروع يشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

وأوضح المحافظ، أن أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و٣١ سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى ٢ حضانة للأطفال المبتسرين، وتحتوى المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة ٢٢٠ سريرا.

وصرح الهجان، بأنه تم الانتهاء بنسبة 95% من الأعمال الإنشائية بمستشفى القناطر الخيرية المركزي الجاري إنشاؤه للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة ومتبقي الانتهاء من أعمال اللاند اسكيب.

ووجه المحافظ، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية بسرعة توصيل المرافق الصرف الصحي والغاز بالمستشفى، حيث تم الانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه، موجها بالمتابعة الجيدة مع الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة، مستشفى الحروق والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، وشارفت المستشفى على الانتهاء من أعمال التنفيذ.

وأشار إلى أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة لاسيما في هذا التخصص المطلوب.

وشدد المحافظ، خلال جولته، على المسؤولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.

وعلى هامش الجولة، قام المحافظ، بإزالة عدد من الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط مستشفى القناطر المركزي وحول أسوار مدرسة الشهيد النقيب عمر مجدي صبحي بمدينة القناطر الخيرية، مشددا على ضرورة التعامل مع مثل هذه المظاهر العشوائية بكل حزم.

وتفقد الهجان، أعمال تغطية ترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية ويشرُف على تنفيذها مديرية الطرق والنقل بالقليوبية والتي يبلغ طولها ٥.٢٠كم، وقد تم البدء في المرحلة الثانية وطولها ١.٢٠٠م وتم صب٣٥٠م، وصب حوائط٢٥٠م والمتبقي 4٠٠م للحفر وصب باقي المسار من أرضيات وحوائط، وسيتم رصف الطريق بطول ٢.٥٠٠م وعمل بلدورات وتخطيط بعد الإنتهاء من التغطية والمحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجاري.

واختتم الهجان، الجولة بمتابعة إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بنطاق مدينتي الخانكة والخصوص؛ بهدف متابعة الأعمال ودفعها والتوجيه بالعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من جميع القطاعات وتسليمها للشركات القائمة على تنفيذ أعمال التطوير، مكلفا رؤساء المدن والأحياء بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للإنتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري.

وتأتي أعمال التوسعة ضمن جهود الدولة في التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى والتي تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير جميع المداخل والمخارج بما يحقق طفرة كبيرة في السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين.