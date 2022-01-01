روسيا: دول الشرق الأوسط وآسيا قد تكون سوقا واعدة لصادراتنا من الأخشاب

أفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية اليوم الأحد بأن دول الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى يمكن أن تصبح أسواق تصدير واعدة لمنتجات الأشغال الخشبية الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزارة القول: "نعتقد أن دول الشرق الأوسط وآسيا ودول أمريكا الجنوبية والوسطى يمكن أن تصبح أسواقا واعدة لمبيعات المنتجات المحلية"، لافتة إلى أن الشركات الروسية كانت تتعاون مع الكثير من الدول حتى قبل قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على القطاع.

وأشارت الوزارة، إلى أن الشركات الروسية تعمل بشكل استباقي على إعادة تشكيل التدفقات اللوجيستية لكل من الاستيراد والتصدير. وتقوم الوزارة من جانبها بتقديم المساعدة في هذا الشأن، إلى جانب البعثات التجارية.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا مطلع أبريل، وتضمنت حظر استيراد الأخشاب ومنتجات الأخشاب الروسية.

ومن المقرر أن تدخل القيود حيز التنفيذ فعليا بدءا من العاشر من يوليو.