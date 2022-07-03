عبرت الطالبة يمنى هشام محمد عبدالحميد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بمجموع 590 درجة بنسبة 98.33%، عن سعادتها الغامرة بهذا النجاح، مشيرة إلى تمنيها استكمال دراستها الجامعية.



وكانت يمنى متخصصة في كاتب حسابات بمدرسة زينب الكفراوي بنات بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد، بنظام السنوات الثلاث.



وقالت يمنى، إنها لم تكن تتوقع حصولها على هذه المرتبة، موضحة أنها تعمل خلال فترة الإجازة الدراسية، وأن والدها يعمل بهيئة البريد ووالدتها سيدة منزل.



وأضافت أن دعم أسرتها وتشجيعها هو سبب وصولها لهذا المستوى.