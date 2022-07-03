أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، اليوم الأحد، أن المسافرين سيتمكنون من دخول أستراليا دون معرفة وضع تطعيمهم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.



ونقلت صحيفة كانبرا تايمز المحلية عن وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر قوله -في بيان أعلن فيه القرار- "تتخذ الحكومة الأسترالية قرارات بشأن القيود المفروضة على كورونا بعد مراجعة أحدث النصائح الطبية".



وأضاف: "لم يعد من الضروري للمسافرين الإعلان عن حالة لقاحهم كجزء من إدارتنا لكورونا، لكن لا يزال المسافرون بحاجة إلى الامتثال لمتطلبات كورونا التي وضعتها شركات الطيران وشركات الشحن، بالإضافة إلى البلدان والدول والأقاليم الأخرى".



وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة كاتماندو النيبالية اليوم أن وزارة الصحة تلقت مليونين و299 ألفا و200 جرعة من لقاح كورونا من شركة فايزر عبر مبادرة كوفاكس.



وأضافت أن جرعات اللقاح هي الشحنة الثانية وهي جزء من 8.4 مليون جرعة ملتزمة بها كوفاكس، كما سبق أن قدمت المبادرة أكثر من 2.2 مليون جرعة في 19 يونيو الماضي، والتي تم إعطاؤها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا من 27 منطقة في الفترة من 23 يونيو إلى 29 يونيو.



وقررت وزارة الصحة استخدام جرعات اللقاح التي وصلت اليوم الأحد كجرعتين أولى وثانية في 27 ناحية.