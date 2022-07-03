لوكاشينكو: بيلاروسيا ستواصل دعمها لروسيا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن بيلاروسيا دعمت روسيا وستواصل دعمها دائما، وذلك في كلمته بمناسبة ذكرى عيد استقلال بيلاروسيا.

وقال لوكاشينكو في كلمته "أرحب بشدة بمبادرة إطلاق مشروع قطار الذاكرة، نحتاج حقا لأن نكون معا أكثر من أي وقت مضى، واليوم نتعرض للانتقاد لأننا الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم روسيا في كفاحها ضد النازية وجهودها لوضع حاجز ضد الإساءة إلى الشعب الروسي، لقد دعمنا روسيا وسنواصل دعمها"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وأشار إلى أن روسيا دولة شقيقة لبيلاروسيا وهي أقرب دولة لها في العالم، وقال "مأساتنا هي أن روسيا وأوكرانيا دولتين شقيقتين اشتبكتا معا، لكن الحقيقة أقوى والحقيقة اليوم إلى جانب روسيا".

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "نحن الدولة الوحيدة التي تدعم الروس في هذا الصراع، ولكن على الجانب الآخر هناك ما يقرب من خمسين دولة تقاتل مع أوكرانيا ضد روسيا، ألا يعرف أولئك الذين ينتقدوننا ويوجهون اللوم لنا أن لدينا تحالفا وثيقا مع الاتحاد الروسي، وأننا نبني دولة اتحاد واحدة قوية ومستقلة لشعبين مستقلين؟، ألم يعلموا أن اتحاد بيلاروسيا وروسيا لديه مجموعة واحدة من القوات المسلحة التي تم تشكيلها منذ فترة طويلة؟".

وأوضح أنه حدد دور بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وقال "في اليوم الأول من العملية قلت إننا لن نسمح لأحد بإطلاق النار على روسيا في ظهرها".