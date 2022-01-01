طرق أسوان تواصل الخطة المرحلية لمنظومة أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بالشوارع الرئيسية

واصلت مديرية الطرق بمحافظة أسوان، استكمال الخطة المرحلية لمنظومة أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بالشوارع الرئيسية والداخلية.

وأوضح المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بأسوان، أنه تم إستكمال أعمال الرصف لشوارع وسط المدينة بعد الإنتهاء من رصف شوارع الشواربى الجديد وشرق البندر والحدادين، وحتى النفق بطول 1.5 كم وبتكلفة 6 مليون جنيه.

وذكر أنه تم أيضاً الإنتهاء من رصف شوارع خلف وشرق الطابية من المرواني وحتى شارع الشواربي الجديد، فضلاً عن رصف شارع سينما أبو شوك.

وأضاف محمد فتحى، أن ذلك توازى مع تركيب بلاط الإنترولوك للشوارع الداخلية والتي شملت شوارع الشيخ على المغربي، والشيح صالح، وقرشى بيك، بالإضافة إلى شوارع مسجد عبد الحليم، ومحمد نور قاسم ونادي بيك وكنيسة العذراء والشيخ ماهر وشندى وذلك الإنتهاء من تركيب الإنترلوك لشوارع الشنقراب والحسناب وبشير بك ومصطفى جابر.