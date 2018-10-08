 روسيا تعلن الاستيلاء على ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
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روسيا تعلن الاستيلاء على ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 12:32 م | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 12:32 م

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا استولت على مدينة ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا، لتسيطر بالكامل على منطقة لوهانسك، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.


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