روسيا تعلن الاستيلاء على ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا استولت على مدينة ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا، لتسيطر بالكامل على منطقة لوهانسك، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.