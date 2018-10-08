روسيا تعلن الاستيلاء على ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا استولت على مدينة ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا، لتسيطر بالكامل على منطقة لوهانسك، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.