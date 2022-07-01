سنغافورة تسجل قرابة 18 ألف إصابة بحمى الضنك منذ مطلع العام

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سجلت سنغافورة ما يقرب من 18 ألف إصابة بحمى الضنك منذ بداية العام الجاري.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية أن ذلك الرقم يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله العام الماضي، حيث جرى تسجيل 5258 حالة إصابة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم تسجيل نحو 389 ألف إصابة بحمى الضنك في البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الوكالة الوطنية للبيئة عن حوالي 10 آلاف و800 موطن لتكاثر البعوض.

وينتقل فيروس حمى الضنك إلى الإنسان بواسطة لسعات إناث البعوض الحاملة لعدواه ، وهي أساساً من نوع يعرف باسم " إيديس إيجيبتى " .