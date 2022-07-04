 غدا.. آخر موعد لتوريد محصول البنجر لمصانع سكر أبو قرقاص الجديدة في المنيا - بوابة الشروق
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غدا.. آخر موعد لتوريد محصول البنجر لمصانع سكر أبو قرقاص الجديدة في المنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 11:58 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 11:58 ص

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة"، أن غدا الاثنين الموافق 4/7/2022، موعد خروج آخر تخصيصه لشحن محصول البنجر من المناطق الزراعية، وذلك لوسائل النقل سواء (لواري – جرارات زراعية).

وشددت الشركة، على المزارعين والإصلاح الزراعي والهيئات الزراعية، أن تخلي المصانع مسؤوليتها عن تخلف أي مساحات بنجر بعد الميعاد المحدد.

وتتقدم الشركة، بخالص الشكر والتقدير للمزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي الذين قاموا بتوريد محصول البنجر لمصانع سكر أبو قرقاص الجديدة خلال هذا الموسم 2021 / 2022.


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