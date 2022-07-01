هاني توفيق: تمويل مشروعات طويلة الأجل بديون قصيرة الأجل غلطة مصر الوحيدة

قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية من الممكن أن تتجه إلى حرب عالمية أو تنتهي بين يوم وليلة، نافيًا إمكانية محاولة شخص التنبؤ بتاريخ انتهاء المشكلة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الحرب العالمية الثانية بدأت بمنواشات بين ألمانيا وبولندا، متابعًا: «من المفضل أن نتعايش مع الوضع كما هو ونرى ما نفعله».

واستعرض الوضع الاقتصادي المصري والملامح الخاصة به قبل جائحة كورونا، قائلًا إن مصر تعد من أكبر الدول الناشئة في نسبة الدين العام إلى الناتج المجلي الإجمالي، وتحتل المركز الثاني كأكبر نسبة عجز موازنة في دول العالم بعد كرواتيا.

وأشار إلى أن مصر ضمت أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، وأقوى سعر عملة حقيقي في العالم، مضيفًا: «الخطأ الوحيد الذي وقعت فيه مصر مرتبط بتمويل مشروعات طويلة الأجل بديون قصيرة الأجل، وهي غلطة كلاسيكية تدرس في كل كتب الاقتصادي بالنسبة للتمويل».

وذكر أن حصيلة دخل الدولة أصبحت قليلة من الضرائب، معقبًا: «كنت أعتقد أنه بسبب الاقتصاد غير الرسمي، لكني اكتشفت أن نسبة ميزانية الدولة التي تقع تحت سيطرة البرلمان ووزير المالية 48%، والباقي تابع لجهات اقتصادية أخرى».