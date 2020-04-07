إصابة مراقبة بمغص أثناء تواجدها بلجان امتحانات الثانوية بالشرقية

أصيبت فيفيان أ م ، 45، عامًا، بمغص كلوي، أثناء مراقبتها على امتحان الثانوية العامة؛ في مادة الكيمياء، داخل اللجنة المنعقدة بمدرسة الثانوية العسكرية بأبوحماد، ،وتم نقلها إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

وفتحت 158 لجنة امتحان عامة موزعة على 20 إدارة تعليمية لـ استقبال 49 ألفا و606 طلاب وطالبات لأداء امتحانات الثانوية العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية.

العدد الإجمالي للطلاب والطالبات المقرر لهم تأدية امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية يبلغ 49 ألفا و606 طلاب وطالبات، منهم 25 ألفا و701 طالبًا وطالبة في شعبة علمي علوم، و17 ألفا و67 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية، بالإضافة إلى 6 آلاف و838 طالبًا وطالبة في شعبة علمي رياضة.

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية كانت لـ انطلاق امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية، وذلك عبر إعداد وتجهيز 44 استراحة خاصة برؤساء اللجان والمراقبين المغتربين، تضم ألف و175 سريرًا ومزودة بكافة المقومات المعيشية.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجهَّ بـ تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة، وربطها بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظاة الشرقية؛ لأجل التعامل مع أية مشكلات أو أحداث طارئة أثناء سير المتحانات الثانوية العامة والعمل علي حلها فورًا، مع تكثيف عمليات النظافة داخل وخارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين حول لجان امتاحانت الثانوية العامة بربوع المحافظة كافة.

كما تم الاتفاق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم لجان الامتحان قبل دخول الطلاب وبعد مغادرتهم وتزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة .